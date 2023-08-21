Сили оборони звільнили вже 43 кв. км довкола Бахмута - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв. км біля Бахмута, загалом під час наступу площа звільненої навколо міста території сягає 43 кв. км, повідомила у понеділок заступниця міністра оборони Ганна Маляр, слова якої оприлюднив Military Media Center, пише УНН.
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Як повідомила Маляр, українські військові просуваються на південному фланзі міста Бахмут.
За її словами, минулого тижня ще 3 кв. км було звільнено.
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"І разом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута", - сказала Маляр.
Нагадаємо
Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.