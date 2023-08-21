Сили оборони звільнили вже 43 кв. км довкола Бахмута - Маляр

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Як повідомила Маляр, українські військові просуваються на південному фланзі міста Бахмут.

За її словами, минулого тижня ще 3 кв. км було звільнено.

Цитата

"І разом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута", - сказала Маляр.

Нагадаємо

Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.