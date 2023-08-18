Українські війська атакують південніше Бахмута - речник Генштабу

Деталі

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, "Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах".

За його словами, українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Доповнення

За даними Генштабу, Сили оборони відбили атаки росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках.