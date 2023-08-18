Українські війська атакують південніше Бахмута - речник Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сили оборони України атакують південніше міста Бахмут, повідомив у п'ятницю речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, коментар якого оприлюднив Military Media Center, пише УНН.
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Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, "Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах".
За його словами, українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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За даними Генштабу, Сили оборони відбили атаки росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках.