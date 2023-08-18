Сили оборони відбили атаки росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках - речник Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сили оборони України відбили атаки російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках, повідомив у п'ятницю речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, коментар якого оприлюднив Military Media Center, передає УНН.
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«Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Богданівки та Білої Гори Донецької області», - сказав речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
Тут тривають важкі бої, додав він.
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