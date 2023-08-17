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На Куп'янському напрямку ворог частково повторює застосовану у Бахмуті тактику - Череватий

На Куп'янському напрямку ворог частково повторює застосовану у Бахмуті тактику - Череватий

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. На Куп'янському напрямку окупанти частково повторюють тактику, яку застосовували в Бахмуті. Про це в четвер сказав заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

На запитання, чи можна говорити, що на Куп'янському напрямку окупанти повторюють бахмутську тактику, Череватий зазначив: "Певні елементи так".

"Зокрема, про це говорив командувач в інтерв'ю, що вони задіюють так звані роти "шторм-z". Це репліка на підрозділи "вагнера". Можливо, навіть менш вдала. Тому що у "вагнера" були потужні табори підготовки в тій же ростовській області. "шторм-z" готуються набагато швидше, але елемент, який набирається до нього, схожий. Це як правило люди або з в'язниці, або мають кримінальне минуле, або під тиском правоохоронних органів, маючи ризик бути засуджени, замість цього підписують контракти", - сказав Череватий.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Штурмовики" із російських загонів "шторм-z" грабують власні підрозділи і втікають - ГУР

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