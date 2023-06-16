"Штурмовики" із російських загонів "шторм-z" грабують власні підрозділи і втікають - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. "Штурмовики" зі складу загонів "шторм-z" російських військ грабують власні підрозділи та зникають у "невідомому напрямку", повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у п'ятницю, пише УНН.
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"На тимчасово окупованих територіях Луганської області відзначається суттєве збільшення спроб продажу військового майна військовослужбовцями окупаційної армії. Здебільшого це новобранці нещодавно створених штурмових загонів "шторм-z", які тікають зі своїх підрозділів разом зі стрілецькою зброєю. Враховуючи недоотримання обіцяної за контрактом платні, "штурмовики" компенсують "збитки", вилучаючи в своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють казенним майном. Здебільшого це автозапчастини, шини та паливо. Далі вони намагаються реалізувати майно в найближчих населених пунктах та від’їжджають у "невідомому напрямку", - розповіли у ГУР.
Деталі
У розвідці зауважують, що дезертирство активізується і в регулярних частинах окупаційної армії. "На це вплинула як активізація бойових дій та великі втрати, так і нещодавнє скасування відпусток для військових, задіяних в Україні", - пояснили у ГУР.
"Зокрема, 90 озброєних окупантів втекли зі своїх позицій поблизу села Арапівка Сватівського району Луганської області", - повідомили у розвідці.
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