"Штурмовики" із російських загонів "шторм-z" грабують власні підрозділи і втікають - ГУР

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"На тимчасово окупованих територіях Луганської області відзначається суттєве збільшення спроб продажу військового майна військовослужбовцями окупаційної армії. Здебільшого це новобранці нещодавно створених штурмових загонів "шторм-z", які тікають зі своїх підрозділів разом зі стрілецькою зброєю. Враховуючи недоотримання обіцяної за контрактом платні, "штурмовики" компенсують "збитки", вилучаючи в своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють казенним майном. Здебільшого це автозапчастини, шини та паливо. Далі вони намагаються реалізувати майно в найближчих населених пунктах та від’їжджають у "невідомому напрямку", - розповіли у ГУР.

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У розвідці зауважують, що дезертирство активізується і в регулярних частинах окупаційної армії. "На це вплинула як активізація бойових дій та великі втрати, так і нещодавнє скасування відпусток для військових, задіяних в Україні", - пояснили у ГУР.

"Зокрема, 90 озброєних окупантів втекли зі своїх позицій поблизу села Арапівка Сватівського району Луганської області", - повідомили у розвідці.

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