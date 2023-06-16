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"Штурмовики" из российских отрядов "шторм-z" грабят собственные подразделения и убегают - ГУР

Киев • УНН

 • 1194231 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. "Штурмовики" из состава отрядов "шторм-z" российских войск грабят собственные подразделения и исчезают в "неизвестном направлении", сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в пятницу, пишет УНН.

"Штурмовики" из российских отрядов "шторм-z" грабят собственные подразделения и убегают - ГУР

Цитата

"На временно оккупированных территориях Луганской области отмечается существенное увеличение попыток продажи военного имущества военнослужащими оккупационной армии. В основном это новобранцы недавно созданных штурмовых отрядов "шторм-z", которые убегают из своих подразделений вместе со стрелковым оружием. Учитывая недополучение обещанного по контракту жалованья, "штурмовики" компенсируют "убытки", изымая в своих подразделениях грузовые автомобили, которые заполняют казенным имуществом. В основном это автозапчасти, шины и топливо. Далее они пытаются реализовать имущество в ближайших населенных пунктах и уезжают в "неизвестном направлении", - рассказали в ГУР.

Детали

В разведке отмечают, что дезертирство активизируется и в регулярных частях оккупационной армии. "На это повлияла как активизация боевых действий и большие потери, так и недавняя отмена отпусков для военных, задействованных в Украине", - пояснили в ГУР.

"В частности, 90 вооруженных оккупантов сбежали со своих позиций вблизи села Араповка Сватовского района Луганской области", - сообщили в разведке.

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