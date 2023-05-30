Череватий розповів, що собою являє російський підрозділ "шторм z" в бою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону зазначив, що "шторм z" - це невдала підробка пвк "вагнера", яка формувалась в дуже стислі терміни з людей у яких проблеми із законом та низькою мотивацією, передає УНН.
Деталі
"Нещодавно більше 50 цих "шторм z" втекли, і їх виловлювали всіма можливими силами", - зауважив Сергій Череватий.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ розповів, що роти "шторм z" формуються з людей, у яких є проблеми з законом. Зазначивши, що по суті це - репліка пвк "вагнера", але менш вдала. Через те, що формувалась в більш стислий термін у військоматах.
"Ми понад місяць спостерігаємо ці підрозділи. Вони не являють собою якусь потужну військову силу. Багато з них зазнали втрат. Ми бачимо їх, знаємо і знищуємо", - додав він.
Доповнення
Коментуючи виведення пвк "вагнера" з Бахмуту Сергій Череватий зазначив, що згідно з перехопленнями, ротація "не викликає захоплення" у підрозділів, які заходять на місце "вагнерівців". Їх намагалися укомплектувати, однак вони "не ідеальні", оскільки зазнали втрат, і потребують певного підсилення.
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