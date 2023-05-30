Череватый рассказал, что собой представляет российское подразделение "шторм z" в бою

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона отметил, что "шторм z" - это неудачная подделка пвк "вагнера", которая формировалась в очень сжатые сроки из людей у которых проблемы с законом и низкой мотивацией, передает УНН

Детали

"Недавно более 50 этих "шторм z" сбежали, и их вылавливали всеми возможными силами", — заметил Сергей Череватый.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ рассказал, что роты "шторм z" формируются из людей, у которых есть проблемы с законом. Отметив, что по сути это - реплика пвк "вагнера", но менее удачная. Из-за того, что формировалась в более сжатые сроки в военкоматах.

"Мы больше месяца наблюдаем эти подразделения. Они не представляют собой какую-то мощную военную силу. Многие из них понесли потери. Мы видим их, знаем и уничтожаем", — добавил он.

Дополнение

Комментируя вывод пвк "вагнера" из Бахмута Сергей Череватый отметил, что согласно перехватам, ротация "не вызывает восторга" у подразделений, которые заходят на место "вагнеровцев". Их пытались укомплектовать, однако они "не идеальны", поскольку понесли потери, и нуждаются в определенном усилении.

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