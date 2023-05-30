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пригожин відводить "вагнерівців" з Бахмута, щоб зберегти залишки свого угрупування - Череватий

пригожин відводить "вагнерівців" з Бахмута, щоб зберегти залишки свого угрупування - Череватий

Київ • УНН

 • 443724 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Засновник російської пвк "вагнера" євгеній пригожин відводить свої війська з Бахмута Донецької області, щоб "зберегти залишки" свого угрупування. Це "гнітюче" впливає на ті підрозділи, які заходять на їх місце, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

"За останні дні ми спостерігали суттєве значне зменшення боїв. Було по два-три бойові зіткнення. За цю добу не було зовсім. Ворог продовжує ротаційні заходи, відводячи злочинне угруповання злочинне "вагнера", замінюючи їх підрозділами повітряно-десантних військ, мотострілецькими підрозділами", - сказав речник.

Він додав: "Це відведення гнітюче діє на тих, хто заходить на їхнє місце. Тому що вони самі по собі теж уже багато брали участь в боях. Це другий-третій склад цих бригад, які заходять".

Деталі

За словами Череватого, згідно з перехопленнями, ротація "не викликає захоплення" у підрозділів, які заходять на місце "вагнерівців".

"Вони бачать, у якому стані виходять злочинці з "вагнера"... Плюс в дорогу ми їм насипаємо щедро. В результаті за цю добу було 80 окупантів знищено, 119 зазнало поранень. Знищено одне БМП, безпілотний літальний комплекс, зенітну гармату, два авто та п'ять польових складів з боєприпасами", - повідомив він.

Відповідаючи на запитання, що змусило пвк "вагнер" йти з Бахмута, Череватий зауважив, що за десять місяців українським захисникам вдалося зламати бойовий потенціал загарбників, а також знищити злочинне угруповування "вагнера".

"Їх ("вагнерівців", - ред.) змусили піти героїзм, мужність, професіоналізм українських Сил оборони... Всі ці його (пригожина, - ред.) проворні заяви - це просто латентна капітуляція. Він тікає, щоб залишити залишки свого угруповування", - резюмував речник.

Він додав, що наразі важко повідомити, як саме відбуватиметься ротація військових рф, однак важливо, що окупанти беруть "одні з кращих своїх підрозділів, які зараз залишилися", що показує важливість міста, як символа.

"Таку ганьбу отримавши за те, що до кінця не змогли взяти протягом 10 місяців районний центр, а зараз ще його й не втримати, вони розуміють, що то занадто великі, крім військових, ще й репутаційні втрати. Тому вони зараз підтягують більш-менш боєздатні підрозділи під Бахмут", - вказав речник.

За словами Череватого, нові підрозділи рф намагалися укомплектувати, однак вони "не ідеальні", оскільки зазнали втрат, і потребують певного підсилення. 

"У них поки що йдуть ротаційні заходи, якісь елементи укріплення вони звичайно проводять, але значною мірою займаються ротацією... Харківська чи Лиманська операції показали, що за правильного планування і підготовки, ніякі їхні фортифікаційні заходи їх не рятують,і вони дуже навіть швидко вміють їх покидати", - підсумував речник.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку інтенсивність наступальних дій ворога суттєво знизилась оскільки він здійснює заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку.

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