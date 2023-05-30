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пригожин отводит "вагнеровцев" из Бахмута, чтобы сохранить остатки своей группировки - Череватый

пригожин отводит "вагнеровцев" из Бахмута, чтобы сохранить остатки своей группировки - Череватый

Киев • УНН

 • 443720 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Основатель российской чвк "вагнера" евгений пригожин отводит свои войска из Бахмута Донецкой области, чтобы "сохранить остатки" своей группировки. Это "угнетающе" влияет на те подразделения, которые заходят на их место, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

"За последние дни мы наблюдали существенное значительное уменьшение боев. Было по два-три боевых столкновения. За эти сутки не было совсем. Враг продолжает ротационные мероприятия, отводя преступную группировку преступную "вагнера", заменяя их подразделениями воздушно-десантных войск, мотострелковыми подразделениями", - сказал спикер.

Он добавил: "Этот отвод угнетающе действует на тех, кто заходит на их место. Потому что они сами по себе тоже уже много участвовали в боях. Это второй-третий состав этих бригад, которые заходят".

Детали

По словам Череватого, согласно перехватам, ротация "не вызывает восторга" у подразделений, которые заходят на место "вагнеровцев".

"Они видят, в каком состоянии выходят преступники из "вагнера"... Плюс в дорогу мы им насыпаем щедро. В результате за эти сутки было 80 оккупантов уничтожено, 119 получило ранения. Уничтожено одно БМП, беспилотный летательный комплекс, зенитную пушку, два авто и пять полевых складов с боеприпасами", - сообщил он.

Отвечая на вопрос, что заставило ЧВК "вагнер" уходить из Бахмута, Череватый отметил, что за десять месяцев украинским защитникам удалось сломать боевой потенциал захватчиков, а также уничтожить преступную группировку "вагнера".

"Их ("вагнеровцев", - ред.) заставили уйти героизм, мужество, профессионализм украинских Сил обороны... Все эти его (пригожина, - ред.) проворные заявления - это просто латентная капитуляция. Он убегает, чтобы оставить остатки своей группировки", - резюмировал спикер.

Он добавил, что пока трудно сообщить, как именно будет происходить ротация военных рф, однако важно, что оккупанты берут "одни из лучших своих подразделений, которые сейчас остались", что показывает важность города, как символа.

"Такой позор получив за то, что до конца не смогли взять в течение 10 месяцев районный центр, а сейчас еще его и не удержать, они понимают, что это слишком большие, кроме военных, еще и репутационные потери. Поэтому они сейчас подтягивают более-менее боеспособные подразделения под Бахмут", - указал спикер.

По словам Череватого, новые подразделения рф пытались укомплектовать, однако они "не идеальны", поскольку понесли потери, и требуют определенного усиления. 

"У них пока идут ротационные мероприятия, какие-то элементы укрепления они конечно проводят, но в значительной степени занимаются ротацией... Харьковская или Лиманская операции показали, что при правильном планировании и подготовке, никакие фортификационные мероприятия их не спасают, и они очень даже быстро умеют их покидать", - подытожил спикер.

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении интенсивность наступательных действий врага существенно снизилась поскольку он осуществляет замену войск с "вагнеровцев" на регулярные подразделения и пытается стабилизировать оборону на этом направлении.

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