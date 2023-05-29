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На Бахмутському напрямку інтенсивність наступальних дій росіян суттєво знизилась - Міноборони

На Бахмутському напрямку інтенсивність наступальних дій росіян суттєво знизилась - Міноборони

Київ • УНН

 • 297967 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. На Бахмутському напрямку інтенсивність наступальних дій ворога суттєво знизилась оскільки він здійснює заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку. На півночі передмістя Бахмута також відбувається заміна ворожих підрозділів. Про це повідомила заступниці міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Актуальна ситуація на Бахмутському напрямку. Інтенсивність наступальних дій ворога суттєво знизилась оскільки він здійснює заміну військ з Вагнерівців на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку. Наші війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу цей процес", - написала Маляр.

Водночас за її словами, інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилась.

"Бахмут. Вагнерівці виводять свої підрозділи, на їх місце заходить регулярна армія. Наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак". На півночі передмістя Бахмута також відбувається заміна ворожих підрозділів", - розповіла Маляр.

За її словами, на півдні від Бахмута ворог робить спроби посилитись та наростити армійські підрозділи.

"Просування на флангах станом на вчора та сьогодні зранку не здійснюється у зв‘язку з виконанням інших завдань", - пояснила вона.

Доповнення

Українські військові продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції на Лиманському напрямку, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram, зазначивши, що зустрівся з командирами з найбільш "гарячих точок" фронту і зазначив, що скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій.

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