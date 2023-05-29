Сирський - воїнам на Лиманському напрямку: скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Українські військові продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції на Лиманському напрямку, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram, зазначивши, що зустрівся з командирами з найбільш "гарячих точок" фронту і зазначив, що скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, передає УНН.
Цитата
«Лиманський напрямок. Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці», - написав Сирський.
Сирський повідомив, що він зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш «гарячих точках» фронту.
«Спільно обговорили можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті. Зазначив, що скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них», - повідомив Сирський.
Деталі
Окрім того, він подякував та нагородив на передовій воїнів 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр.
«Від офіцера до солдата всі з честю виконують свій обовʼязок перед українським народом», - додав Сирський.
Доповнення
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ проти російських військ. Водночас він не став називати конкретних дат, і попередив, що українська влада "не має права на помилку" щодо цього рішення.