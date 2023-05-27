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Україна готова розпочати контрнаступ - Данілов

Україна готова розпочати контрнаступ - Данілов

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов у інтерв'ю BBC заявив, що Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ проти російських військ. Водночас він не став називати конкретних дат, і попередив, що українська влада "не має права на помилку" щодо цього рішення, передає УНН.

Цитата

"Ми завжди готові (до контрнаступу, - ред.).  Так само як ми були готові захищати свою країну в будь-який момент. І це не питання часу. Ми маємо розуміти, що ту історичну можливість, яку нам Бог дав нашій країні, ми не можемо втратити, щоб ми могли справді стати незалежною великою європейською країною", - сказав Данілов.

Деталі

Секретар РНБО додав, що наступ Збройних сил України "може статися завтра, післязавтра або через тиждень".

"Було б дивно, якби я називав дати початку тих чи інших подій. Цього робити не можна… Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку", - попередив він, додавши, що бійці почнуть наступ, коли командири розрахують, що "ми можемо отримати найкращий результат на цьому етапі війни".

Данілов також відкинув припущення про те, що контрнаступ уже почався, заявивши, що "знищення російських центрів управління та російської військової техніки" було завданням українських Збройних сил з 24 лютого 2022 року.

"На цій війні у нас немає вихідних", - підсумував він.

Нагадаємо

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що підготовка до контрнаступу ще триває, і закінчиться, коли країна отримає необхідне озброєння від країн-союзників.

Українські Національні Новини

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