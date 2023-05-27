Украина готова начать контрнаступление - Данилов

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"Мы всегда готовы (к контрнаступлению, - ред.). Так же как мы были готовы защищать свою страну в любой момент. И это не вопрос времени. Мы должны понимать, что ту историческую возможность, которую нам Бог дал нашей стране, мы не можем упустить, чтобы мы могли действительно стать независимой великой европейской страной", - сказал Данилов.

Детали

Секретарь СНБО добавил, что наступление Вооруженных сил Украины "может произойти завтра, послезавтра или через неделю".

"Было бы странно, если бы я называл даты начала тех или иных событий. Этого делать нельзя… Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку", - предупредил он, добавив, что бойцы начнут наступление, когда командиры рассчитают, что "мы можем получить наилучший результат на этом этапе войны".

Данилов также отверг предположение о том, что контрнаступление уже началось, заявив, что "уничтожение российских центров управления и российской военной техники" было задачей украинских Вооруженных сил с 24 февраля 2022 года.

"На этой войне у нас нет выходных", - подытожил он.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что подготовка к контрнаступлению еще продолжается, и закончится, когда страна получит необходимое вооружение от стран-союзников.