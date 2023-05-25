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Підготовка до контрнаступу ще триває - заступник керівника ОП

Підготовка до контрнаступу ще триває - заступник керівника ОП

Київ • УНН

 • 690581 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в коментарі Bloomberg заявив, що підготовка до контрнаступу ще триває, і закінчиться, коли країна отримає необхідне озброєння від країн-союзників, передає УНН.

Цитата

"Ми й надалі будемо готувати контрнаступ", - сказав Жовква і висловив переконання, що очікуваний контрнаступ проти російських військ "дасть результати", і розпочнеться, "як тільки країна отримає необхідну зброю від союзників".

Деталі

Він привів до прикладу поставки далекобійної артилерії, боєприпасів і бойових танків. Крім цього, Жовква прокоментував заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, що Україна "не зможе перемогти" російську армію у війні.

"Можливо, я щось упустив, але, можливо, прем’єр-міністр став дуже хорошим військовим експертом", – сказав заступник керівника ОП.

Раніше

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю італійському телеканалу Tg1 повідомив, що очікуваний контрнаступ українських бійців "триває вже кілька днів".

Потім у Twitter він пояснив свої слова, підкресливши, що контрнаступ передбачає десятки різних дій зі знищення окупаційних військ рф на різних напрямках, які вже відбувалися, відбуваються та відбуватимуться, як і знищення логістичного забезпечення ворога.

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