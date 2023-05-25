Подготовка к контрнаступлению еще продолжается - заместитель руководителя ОП

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"Мы и в дальнейшем будем готовить контрнаступление", - сказал Жовква и выразил убеждение, что ожидаемое контрнаступление против российских войск "даст результаты", и начнется, "как только страна получит необходимое оружие от союзников".

Детали

Он привёл в пример поставки дальнобойной артиллерии, боеприпасов и боевых танков. Кроме этого, Жовква прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что Украина "не сможет победить" российскую армию в войне.

"Возможно, я что-то упустил, но, возможно, премьер-министр стал очень хорошим военным экспертом", – сказал заместитель руководителя ОП.

Ранее

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому телеканалу Tg1 сообщил, что ожидаемое контрнаступление украинских бойцов "продолжается уже несколько дней".

Затем в Twitter он пояснил свои слова, подчеркнув, что контрнаступление предусматривает десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск рф на разных направлениях, которые уже происходили, происходят и будут происходить, как и уничтожение логистического обеспечения врага.