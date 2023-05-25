"Дії вже почалися": у ОП заявили про початок очікуваного контрнаступу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю італійському телеканалу Tg1 повідомив, що очікуваний контрнаступ українських бійців "триває вже кілька днів", передає УНН.
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"Контрнаступ триває вже кілька днів, іде інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися", - заявив Подоляк.
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Крім цього, радник зауважив, що Україна не буде завдавати ударів по території росії наданою Заходом зброєю, а "знищуватимуть позиції рф, які окупувала москва, включно з Донбасом і Кримом". Він додав, що на сьогодні українські бійці мають ракети великої дальності Storm Shadow, основні бойові танки Leopard та протиракетні системи, надані Францією та Італією.
"F-16 нарешті дозволять нам закрити повітряний простір... Парадокс: якби ми їх мали рік тому, війна б уже закінчилася", - констатував радник.
Нагадаємо
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна має необхідний мінімум озброєнь, щоб найближчим часом розпочати контрнаступ.