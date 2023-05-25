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"Дії вже почалися": у ОП заявили про початок очікуваного контрнаступу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю італійському телеканалу Tg1 повідомив, що очікуваний контрнаступ українських бійців "триває вже кілька днів", передає УНН.

Цитата

"Контрнаступ триває вже кілька днів, іде інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися", - заявив Подоляк.

Деталі

Крім цього, радник зауважив, що Україна не буде завдавати ударів по території росії наданою Заходом зброєю, а "знищуватимуть позиції рф, які окупувала москва, включно з Донбасом і Кримом". Він додав, що на сьогодні українські бійці мають ракети великої дальності Storm Shadow, основні бойові танки Leopard та протиракетні системи, надані Францією та Італією.

"F-16 нарешті дозволять нам закрити повітряний простір... Парадокс: якби ми їх мали рік тому, війна б уже закінчилася", - констатував радник.

Нагадаємо

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна має необхідний мінімум озброєнь, щоб найближчим часом розпочати контрнаступ.

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