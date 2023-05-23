Буданов: український контрнаступ скоро почнеться, ми вже маємо необхідний мінімум зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Україна має необхідний мінімум озброєнь, щоб найближчим часом розпочати контрнаступ. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю японському телеканалу NHK, передає УНН.
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"Багато мирних жителів все ще перебувають під російською окупацією, і часу більше не можна втрачати. У нас уже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що це скоро почнеться (контрнаступ, — ред.)", — заявив Буданов.
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При цьому, він зазначив, що для повної деокупації українських земель необхідно більше зброї. Зокрема – західних винищувачів.
"Ми повинні вибити росію з нашої території. Ми повинні використовувати всі наші сили і засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції", — додав Буданов.
Доповнення
Українські сили почали "формувати" операції напередодні контрнаступу проти російських військ.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Збройні сили України за підтримки міжнародних партнерів готові до контрнаступу, однак "не потрібно недооцінювати" російських окупантів, які змогли побудувати значну оборону.