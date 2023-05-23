Буданов: украинское контрнаступление скоро начнется, у нас уже есть необходимый минимум оружия

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"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и времени больше нельзя терять. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что это скоро начнется (контрнаступление, — ред.)", — заявил Буданов.

Детали

При этом, он отметил, что для полной деоккупации украинских земель необходимо больше оружия. В частности – западных истребителей.

"Мы должны выбить россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продления операции", — добавил Буданов.

Дополнение

Украинские силы начали "формировать" операции накануне контрнаступления против российских войск.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вооруженные силы Украины при поддержке международных партнеров готовы к контрнаступлению, однако "не нужно недооценивать" российских оккупантов, которые смогли построить значительную оборону.