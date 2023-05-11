Столтенберг: ВСУ готовы к контрнаступлению, но россияне построили значительные оборонительные рубежи
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Вооруженные силы Украины при поддержке международных партнеров готовы к контрнаступлению, однако "не нужно недооценивать" российских оккупантов, которые смогли построить значительную оборону. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN, передает УНН.
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Генсек отметил, что войны непредсказуемы по своей природе, однако украинские защитники смогли освободить собственные территории на севере, части Киевской, Харьковской областей и Херсон. Столтенберг отметил, что Украина получила от партнеров необходимое оборудование и обучение, в том числе девять обученных и хорошо оснащенных бригад - "все, что позволит отвоевать больше территории в контрнаступлении".
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"В то же время мы никогда не должны недооценивать русских. Линии фронта долгое время были неподвижными, и россияне смогли построить значительные оборонительные рубежи со многими минными полями и траншеями, чтобы противостоять контрнаступлению", - подытожил генсек.
Напомним
Госсекретарь США Энтони Блинкен 9 мая заявил, что, по его мнению, Украина имеет ресурсы, необходимые для отвоевания территории в ходе ожидаемого контрнаступления.