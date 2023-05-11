Столтенберг: ЗСУ готові до контрнаступу, але росіяни побудували значні оборонні рубежі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Збройні сили України за підтримки міжнародних партнерів готові до контрнаступу, однак "не потрібно недооцінювати" російських окупантів, які змогли побудувати значну оборону. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю CNN, передає УНН.
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Генсек відзначив, що війни непередбачувані за своєю природою, проте українські захисники змогли звільнити власні території на півночі, частини Київської, Харківської областей та Херсон. Столтенберг наголосив, що Україна отримала від партнерів необхідне обладнання та навчання, у тому числі дев'ять навчених та добре оснащених бригад - "все, що дозволить відвоювати більше території у контрнаступі".
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"Водночас ми ніколи не повинні недооцінювати росіян. Лінії фронту тривалий час були нерухомими, і росіяни змогли побудувати значні оборонні рубежі з багатьма мінними полями та траншеями, щоб протистояти контрнаступу", - підсумував генсек.
Нагадаємо
Держсекретар США Ентоні Блінкен 9 травня заявив, що, на його думку, Україна має ресурси, необхідні для відвоювання території в ході очікуваного контрнаступу.