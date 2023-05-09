Держсекретар США запевнив, що Україна має все необхідне для успішного повернення території
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, на його думку, Україна має ресурси, необхідні для відвоювання території в ході очікуваного контрнаступу. Про це інформує CNN, передає УНН.
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"У них є все необхідне, щоб продовжувати успішно повертати територію, яку захопила росія силою протягом останніх 14 місяців", - сказав Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі.
"Справа не тільки у зброї, справа в навчанні", - додав Блінкен. "Це впевненість у тому, що українці можуть обслуговувати системи, які ми їм надаємо, і, звичайно, важливо, щоб вони мали правильні плани, щоб досягти успіху".
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Коментарі Блінкена прозвучали того ж дня, коли США оголосили про додаткову допомогу Україні у розмірі 1,2 мільярда доларів, призначену для зміцнення протиповітряної оборони та підтримки постачання боєприпасів.