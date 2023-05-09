Запланований контрнаступ України не стане вирішальним проривом - МЗС Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Україна продемонструвала величезну мужність і опір відколи почалося вторгнення росії, але люди не повинні чекати від Києва контрнаступу, схожого на кіно, заявив високопоставлений дипломат Великої Британії під час свого візиту до Сполучених Штатів у вівторок, передає УНН з посиланням на Atlantic Council.
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«Реальний світ так не працює», – сказав міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
Його слова прозвучали на тлі чуток про підготовку контрнаступу України проти росії.
«Я сподіваюся і чекаю, що в них все буде добре, тому що кожного разу, коли я бачив українців, вони перевершили всі очікування», - сказав він, додавши, що люди «мають бути реалістами».
«Це реальний світ. Це не голлівудський фільм», - сказав Клеверлі.
Він також висловив готовність Лондона бачити більш конструктивну роль Китаю у припиненні війни.
«Ми знаємо, що Сі має значний вплив на володимира путіна. Якщо своїм втручанням він зможе допомогти відновити суверенітет України та вивести російські війська з цієї країни, я не збираюся критикувати це», - зауважив міністр.
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