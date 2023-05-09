Запланированное контрнаступление Украины не станет решающим прорывом - МИД Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Украина продемонстрировала огромное мужество и сопротивление с тех пор, как началось вторжение россии, но люди не должны ждать от Киева контрнаступления, похожего на кино, заявил высокопоставленный дипломат Великобритании во время своего визита в Соединенные Штаты во вторник, передает УНН со ссылкой на Atlantic Council.
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«Реальный мир так не работает», – сказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
Его слова прозвучали на фоне слухов о подготовке контрнаступления Украины против россии.
«Я надеюсь и жду, что у них все будет хорошо, потому что каждый раз, когда я видел украинцев, они превзошли все ожидания», - сказал он, добавив, что люди «должны быть реалистами».
«Это реальный мир. Это не голливудский фильм», - сказал Клеверли.
Он также выразил готовность Лондона видеть более конструктивную роль Китая в прекращении войны.
«Мы знаем, что Си имеет значительное влияние на владимира путина. Если своим вмешательством он сможет помочь восстановить суверенитет Украины и вывести российские войска из этой страны, я не собираюсь критиковать это», - отметил министр.
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