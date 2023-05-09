Госсекретарь США заверил, что Украина имеет все необходимое для успешного возвращения территории

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"У них есть все необходимое, чтобы продолжать успешно возвращать территорию, которую захватила россия силой в течение последних 14 месяцев", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

"Дело не только в оружии, дело в обучении", - добавил Блинкен. "Это уверенность в том, что украинцы могут обслуживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы они имели правильные планы, чтобы достичь успеха".

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Комментарии Блинкена прозвучали в тот же день, когда США объявили о дополнительной помощи Украине в размере 1,2 миллиарда долларов, предназначенной для укрепления противовоздушной обороны и поддержки поставок боеприпасов.