Госсекретарь США заверил, что Украина имеет все необходимое для успешного возвращения территории
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по его мнению, Украина имеет ресурсы, необходимые для отвоевания территории в ходе ожидаемого контрнаступления. Об этом информирует CNN, передает УНН.
Цитата
"У них есть все необходимое, чтобы продолжать успешно возвращать территорию, которую захватила россия силой в течение последних 14 месяцев", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.
"Дело не только в оружии, дело в обучении", - добавил Блинкен. "Это уверенность в том, что украинцы могут обслуживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы они имели правильные планы, чтобы достичь успеха".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запланированное контрнаступление Украины не станет решающим прорывом - МИД Великобритании
Добавим
Комментарии Блинкена прозвучали в тот же день, когда США объявили о дополнительной помощи Украине в размере 1,2 миллиарда долларов, предназначенной для укрепления противовоздушной обороны и поддержки поставок боеприпасов.