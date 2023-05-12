Украинские войска начали "формировать" операции для контрнаступления - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Украинские силы начали "формировать" операции накануне контрнаступления против российских войск, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США, передает УНН.
Детали
Формирование предусматривает поражение таких целей, как склады оружия, командные центры, бронетехника и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступательных сил.
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Перед контрнаступлением в южной и северо-восточной частях страны прошлым летом Украина также применяла воздушные атаки для формирования поля боя, пишет издание. По словам высокопоставленного американского военного чиновника, эти процессы могут занимать много дней до основной части любого запланированного украинского контрнаступления. Операции формирования также могут применяться, чтобы запутать врага.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине все еще нужно “немного больше времени”, прежде чем начать контрнаступление, чтобы позволить поступить в страну обещанной Западной военной помощи.
Среди поставок, которых Украина все еще ждет, есть бронетехника, включая танки, которая, по словам Зеленского, “поступает партиями”.