Україні потрібно більше часу, щоб розпочати контрнаступ - Зеленський

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"З тим, що ми вже маємо, ми можемо йти вперед і, я думаю, досягти успіху... Але ми втратимо багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно. Тому нам потрібно почекати. Нам все одно потрібно трохи більше часу", - сказав Зеленський.

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Лідер держави зазначив, що бойові бригади, зокрема ті, що пройшли навчання у країнах НАТО, "готові", однак армії все ще потрібні "певні речі", зокрема броньована техніка, яка "надходить партіями".

На якому напрямку відбудеться український контрнаступ не розголошується. Зазначається, що останніми тижнями українська влада публічно та приватно намагалася зменшити очікування прориву. Високопоставлений урядовець на умовах анонімності сказав, що українська влада "розуміє, що потрібно досягти успіху", але що контрнаступ не слід розглядати як "срібну кулю" у війні, яка триває 15 місяців.

Водночас Зеленський висловив упевненість, що ЗСУ можуть наступати, попередивши про ризики "замороженого конфлікту", на який, за його словами, розраховує росія. Він також заперечив, що міжнародні партнери можуть зменшити військову підтримку та тиснути на перемовини з країною-агресором, якщо на Заході оцінять результат наступу як "невтішний".

"Ідея буде у кожного. Але вони не можуть тиснути на Україну, щоб вона здала території. Чому будь-яка країна світу повинна віддавати (президенту рф володимиру, - ред.) путіну свою територію?", - зауважив Зеленський.

Крім цього, президент спростував побоювання щодо втрати підтримки США, якщо президент Джо Байден, який пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", не буде переобраний у 2024 році. За його словами, Київ все ще має двопартійну підтримку в Конгресі США.

"Хто знає, де ми будемо, коли відбудуться вибори? Я вірю, що до того часу ми виграємо", - зазначив він.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Збройні сили України за підтримки міжнародних партнерів готові до контрнаступу, однак "не потрібно недооцінювати" російських окупантів, які змогли побудувати значну оборону.