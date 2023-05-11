Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление - Зеленский

ukru
13 марта, 19:26 • 72376 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 115259 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 111968 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 111616 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104199 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100213 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111595 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131961 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 174648 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 205610 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 38450 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 34641 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 45305 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 30313 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 72094 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 174648 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 205610 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 146888 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 153334 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 189771 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 74794 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105151 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122004 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 157580 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164347 просмотра
Актуальное
Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление - Зеленский

Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление - Зеленский

Киев • УНН

 • 1025497 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Украине нужно больше времени, чтобы начать ожидаемое контрнаступление против российских захватчиков, поскольку страна ожидает доставки обещанной военной помощи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для общественных вещателей, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Цитата

"С тем, что мы уже имеем, мы можем идти вперед и, я думаю, добиться успеха... Но мы потеряем много людей. Я считаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам все равно нужно немного больше времени", - сказал Зеленский.

Детали

Лидер государства отметил, что боевые бригады, в том числе прошедшие обучение в странах НАТО, "готовы", однако армии все еще нужны "определенные вещи", в частности бронированная техника, которая "поступает партиями".

На каком направлении состоится украинское контрнаступление не разглашается. Отмечается, что в последние недели украинская власть публично и частным образом пыталась уменьшить ожидания прорыва. Высокопоставленный чиновник на условиях анонимности сказал, что украинская власть "понимает, что нужно достичь успеха", но что контрнаступление не следует рассматривать как "серебренную пулю" в войне, которая длится 15 месяцев.

В то же время Зеленский выразил уверенность, что ВСУ могут наступать, предупредив о рисках "замороженного конфликта", на который, по его словам, рассчитывает россия. Он также возразил, что международные партнеры могут уменьшить военную поддержку и давить на переговоры со страной-агрессором, если на Западе оценят результат наступления как "неутешительный".

"Идея будет у каждого. Но они не могут давить на Украину, чтобы она сдала территории. Почему любая страна мира должна отдавать (президенту рф владимиру, - ред.) путину свою территорию?", - заметил Зеленский.

Кроме этого, президент опроверг опасения относительно потери поддержки США, если президент Джо Байден, который пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", не будет переизбран в 2024 году. По его словам, Киев все еще имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

"Кто знает, где мы будем, когда состоятся выборы? Я верю, что к тому времени мы выиграем", - отметил он.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вооруженные силы Украины при поддержке международных партнеров готовы к контрнаступлению, однако "не нужно недооценивать" российских оккупантов, которые смогли построить значительную оборону.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы