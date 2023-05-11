Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление - Зеленский

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"С тем, что мы уже имеем, мы можем идти вперед и, я думаю, добиться успеха... Но мы потеряем много людей. Я считаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам все равно нужно немного больше времени", - сказал Зеленский.

Детали

Лидер государства отметил, что боевые бригады, в том числе прошедшие обучение в странах НАТО, "готовы", однако армии все еще нужны "определенные вещи", в частности бронированная техника, которая "поступает партиями".

На каком направлении состоится украинское контрнаступление не разглашается. Отмечается, что в последние недели украинская власть публично и частным образом пыталась уменьшить ожидания прорыва. Высокопоставленный чиновник на условиях анонимности сказал, что украинская власть "понимает, что нужно достичь успеха", но что контрнаступление не следует рассматривать как "серебренную пулю" в войне, которая длится 15 месяцев.

В то же время Зеленский выразил уверенность, что ВСУ могут наступать, предупредив о рисках "замороженного конфликта", на который, по его словам, рассчитывает россия. Он также возразил, что международные партнеры могут уменьшить военную поддержку и давить на переговоры со страной-агрессором, если на Западе оценят результат наступления как "неутешительный".

"Идея будет у каждого. Но они не могут давить на Украину, чтобы она сдала территории. Почему любая страна мира должна отдавать (президенту рф владимиру, - ред.) путину свою территорию?", - заметил Зеленский.

Кроме этого, президент опроверг опасения относительно потери поддержки США, если президент Джо Байден, который пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", не будет переизбран в 2024 году. По его словам, Киев все еще имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

"Кто знает, где мы будем, когда состоятся выборы? Я верю, что к тому времени мы выиграем", - отметил он.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вооруженные силы Украины при поддержке международных партнеров готовы к контрнаступлению, однако "не нужно недооценивать" российских оккупантов, которые смогли построить значительную оборону.