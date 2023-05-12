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Українські війська почали "формувати" операції для контрнаступу - CNN

Українські війська почали "формувати" операції для контрнаступу - CNN

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Українські сили почали "формувати" операції напередодні контрнаступу проти російських військ, повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого військового чиновника США, передає УНН.

Деталі 

Формування передбачає вражання таких цілей, як склади зброї, командні центри, бронетехніка та артилерійські системи, щоб підготувати поле бою для наступальних сил.

Додатково 

Перед контрнаступом у південній та північно-східній частинах країни минулого літа Україна також застосовувала повітряні атаки для формування поля бою, пише видання. За словами високопоставленого американського військового чиновника, ці процеси можуть займати багато днів до основної частини будь-якого запланованого українського контрнаступу. Операції формування також можуть застосовуватись, щоб заплутати ворога.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні все ще потрібно “трохи більше часу”, перш ніж розпочати контрнаступ, щоб дозволити надійти до країни обіцяної Західної військової допомоги.

Серед постачання, на яке Україна все ще чекає, є бронетехніка, включно з танками, яка, за словами Зеленського, “надходить партіями”.

Українські Національні Новини

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