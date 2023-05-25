"Действия уже начались": в ОП заявили о начале ожидаемого контрнаступления
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому телеканалу Tg1 сообщил, что ожидаемое контрнаступление украинских бойцов "продолжается уже несколько дней", передает УНН.
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"Контрнаступление продолжается уже несколько дней, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались", - заявил Подоляк.
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Кроме этого, советник отметил, что Украина не будет наносить удары по территории россии предоставленным Западом оружием, а "будет уничтожать позиции рф, которые оккупировала москва, включая Донбасс и Крым". Он добавил, что на сегодня украинские бойцы имеют ракеты большой дальности Storm Shadow, основные боевые танки Leopard и противоракетные системы, предоставленные Францией и Италией.
"F-16 наконец позволят нам закрыть воздушное пространство... Парадокс: если бы мы их имели год назад, война бы уже закончилась", - констатировал советник.
Напомним
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина имеет необходимый минимум вооружений, чтобы в ближайшее время начать контрнаступление.