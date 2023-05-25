"Действия уже начались": в ОП заявили о начале ожидаемого контрнаступления

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому телеканалу Tg1 сообщил, что ожидаемое контрнаступление украинских бойцов "продолжается уже несколько дней", передает УНН.

Цитата

"Контрнаступление продолжается уже несколько дней, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались", - заявил Подоляк.

Детали

Кроме этого, советник отметил, что Украина не будет наносить удары по территории россии предоставленным Западом оружием, а "будет уничтожать позиции рф, которые оккупировала москва, включая Донбасс и Крым". Он добавил, что на сегодня украинские бойцы имеют ракеты большой дальности Storm Shadow, основные боевые танки Leopard и противоракетные системы, предоставленные Францией и Италией.

"F-16 наконец позволят нам закрыть воздушное пространство... Парадокс: если бы мы их имели год назад, война бы уже закончилась", - констатировал советник.

Напомним

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина имеет необходимый минимум вооружений, чтобы в ближайшее время начать контрнаступление.

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