Подоляк роз'яснив про контрнаступ: це не "один івент"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Контрнаступ передбачає десятки різних дій зі знищення окупаційних військ рф на різних напрямках, які вже відбувалися, відбуваються та відбуватимуться, як і знищення логістичного забезпечення ворога. Таке роз'яснення дав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter, пише УНН.
Цитата
"Ще раз про контрнаступ. Без зайвих питань. 1. Це не якийсь «один івент», який почнеться о конкретній годині конкретного дня урочистим перерізанням червоної стрічки. 2. Це десятки різних дій зі знищення окупаційних військ рф на різних напрямках, які вже відбувалися вчора, відбуваються сьогодні та відбуватимуться завтра. 3. Інтенсивне знищення логістичного забезпечення противника – це також контрнаступ", - написав Подоляк.
Додамо
Таку заяву він оприлюднив після інтерв'ю італійському телеканалу Tg1, де повідомив, що очікуваний контрнаступ українських бійців "триває вже кілька днів"