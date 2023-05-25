Подоляк разъяснил о контрнаступлении: это не "один ивент"

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"Еще раз о контрнаступлении. Без лишних вопросов. 1. Это не какой-то «один ивент», который начнется в конкретный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленточки. 2. Это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск рф на разных направлениях, которые уже происходили вчера, происходят сегодня и будут происходить завтра. 3. Интенсивное уничтожение логистического обеспечения противника – это также контрнаступление", - написал Подоляк.

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Такое заявление он обнародовал после интервью итальянскому телеканалу Tg1, где сообщил, что ожидаемое контрнаступление украинских бойцов "продолжается уже несколько дней".