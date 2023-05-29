Сырский - воинам на Лиманском направлении: скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям

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«Лиманское направление. Наши части и подразделения продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции, отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровка, Спорное, Новоселовское, Торское, наносят ему значительные потери в личном составе и технике», - написал Сырский.

Сырский сообщил, что он встретился с командирами частей и подразделений, которые выполняют задачи на наиболее «горячих точках» фронта.

«Совместно обсудили возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте. Отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним», - сообщил Сырский.

Детали

Кроме того, он поблагодарил и наградил на передовой воинов 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр.

«От офицера до солдата все с честью выполняют свой долг перед украинским народом», - добавил Сырский.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова начать долгожданное контрнаступление против российских войск. В то же время он не стал называть конкретных дат, и предупредил, что украинская власть "не имеет права на ошибку" в этом решении.