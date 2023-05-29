На Бахмутском направлении интенсивность наступательных действий россиян существенно снизилась - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. На Бахмутском направлении интенсивность наступательных действий врага существенно снизилась поскольку он осуществляет замену войск с "вагнеровцев" на регулярные подразделения и пытается стабилизировать оборону на этом направлении. На севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Актуальная ситуация на Бахмутском направлении. Интенсивность наступательных действий врага существенно снизилась поскольку он осуществляет замену войск с Вагнеровцев на регулярные подразделения и пытается стабилизировать оборону на этом направлении. Наши войска своими действиями ощутимо усложняют врагу этот процесс", - написала Маляр.
В то же время, по ее словам, интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не уменьшилась.
"Бахмут. Вагнеровцы выводят свои подразделения, на их место заходит регулярная армия. Наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет". На севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений", - рассказала Маляр.
По ее словам, на юге от Бахмута враг делает попытки усилиться и нарастить армейские подразделения.
"Продвижение на флангах по состоянию на вчера и сегодня утром не осуществляется в связи с выполнением других задач", - пояснила она.
Дополнение
Украинские военные продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции на Лиманском направлении, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram, отметив, что встретился с командирами из наиболее "горячих точек" фронта и отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям.