На Бахмутском направлении интенсивность наступательных действий россиян существенно снизилась - Минобороны

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"Актуальная ситуация на Бахмутском направлении. Интенсивность наступательных действий врага существенно снизилась поскольку он осуществляет замену войск с Вагнеровцев на регулярные подразделения и пытается стабилизировать оборону на этом направлении. Наши войска своими действиями ощутимо усложняют врагу этот процесс", - написала Маляр.

В то же время, по ее словам, интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не уменьшилась.

"Бахмут. Вагнеровцы выводят свои подразделения, на их место заходит регулярная армия. Наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет". На севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений", - рассказала Маляр.

По ее словам, на юге от Бахмута враг делает попытки усилиться и нарастить армейские подразделения.

"Продвижение на флангах по состоянию на вчера и сегодня утром не осуществляется в связи с выполнением других задач", - пояснила она.

Дополнение

Украинские военные продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции на Лиманском направлении, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram, отметив, что встретился с командирами из наиболее "горячих точек" фронта и отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям.