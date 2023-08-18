Силы обороны отбили атаки россиян на Купянском и Лиманском направлениях - спикер Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Силы обороны Украины отбили атаки российских войск на Купянском и Лиманском направлениях, сообщил в пятницу спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, комментарий которого обнародовал Military Media Center, передает УНН.
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«Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Сеньковки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Богдановки и Белой Горы Донецкой области», - сказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
Здесь продолжаются тяжелые бои, добавил он.
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