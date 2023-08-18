Украинские войска атакуют южнее Бахмута - спикер Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Силы обороны Украины атакуют южнее города Бахмут, сообщил в пятницу спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, комментарий которого обнародовал Military Media Center, пишет УНН.
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Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, "Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах".
По его словам, украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
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По данным Генштаба, Силы обороны отбили атаки россиян на Купянском и Лиманском направлениях.