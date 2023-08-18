Украинские войска атакуют южнее Бахмута - спикер Генштаба

Детали

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, "Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах".

По его словам, украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Дополнение

По данным Генштаба, Силы обороны отбили атаки россиян на Купянском и Лиманском направлениях.