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Силы обороны освободили уже 43 кв. км вокруг Бахмута - Маляр

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв. км возле Бахмута, в целом во время наступления площадь освобожденной вокруг города территории достигает 43 кв. км, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Анна Маляр, слова которой обнародовал Military Media Center, пишет УНН.

Детали

Как сообщила Маляр, украинские военные продвигаются на южном фланге города Бахмут.

По ее словам, на прошлой неделе еще 3 кв. км было освобождено.

Цитата

"И вместе мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута", - сказала Маляр.

Напомним

Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

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