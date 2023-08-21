Силы обороны освободили уже 43 кв. км вокруг Бахмута - Маляр

Детали

Как сообщила Маляр, украинские военные продвигаются на южном фланге города Бахмут.

По ее словам, на прошлой неделе еще 3 кв. км было освобождено.

Цитата

"И вместе мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута", - сказала Маляр.

Напомним

Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.