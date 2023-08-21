Силы обороны освободили уже 43 кв. км вокруг Бахмута - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв. км возле Бахмута, в целом во время наступления площадь освобожденной вокруг города территории достигает 43 кв. км, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Анна Маляр, слова которой обнародовал Military Media Center, пишет УНН.
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Как сообщила Маляр, украинские военные продвигаются на южном фланге города Бахмут.
По ее словам, на прошлой неделе еще 3 кв. км было освобождено.
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"И вместе мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута", - сказала Маляр.
Напомним
Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.