На оккупированной части Херсонщины вооруженные россияне ищут своих дезертиров — Маляр

ukru
19:26 • 23714 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 74049 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 102365 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103070 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 94169 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 86645 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108514 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130816 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 167904 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 199225 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 42766 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 108192 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 103125 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101510 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 41098 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 167904 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 199225 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 141624 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 148242 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 184808 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 41098 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101510 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119594 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155347 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162273 просмотра
Актуальное
На оккупированной части Херсонщины вооруженные россияне ищут своих дезертиров — Маляр

На оккупированной части Херсонщины вооруженные россияне ищут своих дезертиров — Маляр

Киев • УНН

 • 4919077 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Представители военной комендатуры оккупантов на Херсонщине ищут своих дезертиров в домах гражданских. Во многих случаях применяют огнестрельное оружие. По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, морально-психологическое состояние личного состава россиян все ухудшается. Об этом Маляр сообщила в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Цитата

"Увеличивается количество случаев употребления наркотических веществ и злоупотреблений алкогольными напитками, самовольного оставления мест несения службы, дезертирства. В связи с указанным командование противника открыто начало применять жесткие репрессивные меры, в том числе и в отношении гражданского населения.

В частности, в н. п. Горностаевка (Херсонская область) и ряде других населенных пунктов представители военной комендатуры оккупантов осуществляли усиленное патрулирование и обход частных домов с целью поиска дезертиров, для задержания которых во многих случаях применялось огнестрельное оружие, в том числе в общественных местах“, — отметила Маляр.

Детали

С начала августа этого года в подразделениях оккупантов уровня взвод-рота под предлогом оперативного информирования об актуальной военно-политической ситуации, увеличилось  количество так называемой военно-патриотической работы. Таким образом российское военное руководство скрыто отслеживает благонадежность своих военнослужащих относительно их готовности к участию в боевых действиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маляр о ситуации на востоке: враг пытается окружить Авдеевку, взять под контроль Марьинку и вернуть Урожайное 

Из-за тяжелых потерь и чрезмерного физического истощения личного состава оккупантов в подразделениях противника усилились депрессивные настроения. Снизился уровень личной мотивации российских военнослужащих к участию в так называемой специальной военной операции. Все это существенно влияет на состояние воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях рашистов.

В качестве превентивных мер, российское военное руководство принимает жесткие репрессивные меры, как в отношении своих военных, так и в отношении гражданского населения

Напомним

Недавно УНН со ссылкой на данные Центра Национального Сопротивления сообщал о том, как на временно захваченных территориях захватчики требуют от всех учителей, школьников и их родителей устанавливать мессенджер “сферум”, который фсб разработала для контроля над собственным населением.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы