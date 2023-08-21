На оккупированной части Херсонщины вооруженные россияне ищут своих дезертиров — Маляр

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"Увеличивается количество случаев употребления наркотических веществ и злоупотреблений алкогольными напитками, самовольного оставления мест несения службы, дезертирства. В связи с указанным командование противника открыто начало применять жесткие репрессивные меры, в том числе и в отношении гражданского населения.

В частности, в н. п. Горностаевка (Херсонская область) и ряде других населенных пунктов представители военной комендатуры оккупантов осуществляли усиленное патрулирование и обход частных домов с целью поиска дезертиров, для задержания которых во многих случаях применялось огнестрельное оружие, в том числе в общественных местах“, — отметила Маляр.

Детали

С начала августа этого года в подразделениях оккупантов уровня взвод-рота под предлогом оперативного информирования об актуальной военно-политической ситуации, увеличилось количество так называемой военно-патриотической работы. Таким образом российское военное руководство скрыто отслеживает благонадежность своих военнослужащих относительно их готовности к участию в боевых действиях.



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Из-за тяжелых потерь и чрезмерного физического истощения личного состава оккупантов в подразделениях противника усилились депрессивные настроения. Снизился уровень личной мотивации российских военнослужащих к участию в так называемой специальной военной операции. Все это существенно влияет на состояние воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях рашистов.

В качестве превентивных мер, российское военное руководство принимает жесткие репрессивные меры, как в отношении своих военных, так и в отношении гражданского населения

Напомним

Недавно УНН со ссылкой на данные Центра Национального Сопротивления сообщал о том, как на временно захваченных территориях захватчики требуют от всех учителей, школьников и их родителей устанавливать мессенджер “сферум”, который фсб разработала для контроля над собственным населением.