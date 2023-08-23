Оккупанты вербуют жителей ВОТ на службу в армии россии - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. На временно оккупированной части Запорожской области активизировалась "вербовка" в ряды армии врага. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Россияне распространяют листовки и другие агитационные материалы с призывом поступать к ним на службу по контракту. Главной мотивацией при этом оккупанты указывают денежное обеспечение.
Ранее враг создал “добровольческие корпуса”, но желающих из местных вступить туда не оказалось. Поэтому все эти корпуса укомплектованы преимущественно из россиян и наемников из других стран.
Теперь оккупанты проводят вербовку за деньги, надеясь достичь результата с помощью гуманитарного кризиса, который сами россияне и создали в регионе.
ЦНС отмечает, что россияне продолжают налаживать работу военкоматов на ВОТ и планомерно готовятся к началу принудительной мобилизации жителей юга Украины.
Напомним
Представители военной комендатуры оккупантов на Херсонщине ищут своих дезертиров в домах гражданских лиц. Во многих случаях применяют огнестрельное оружие.