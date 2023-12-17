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Оккупанты увеличивают количество спецназовцев для поиска партизан на ВОТ

Киев  •  УНН

17 декабрь 2023, 22:10  •  15324 просмотра

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Российский спецназ и военные наращивают присутствие для поиска партизан, используют новые радиолокационные группы и прочесывают населенные пункты во временно оккупированной Херсонской области.

Все больше групп российских спецслужб и военных привлечены к поиску подполья. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что подполье фиксирует усиление контрдиверсионного режима оккупантов на  временно оккупированных территориях Херсонской области.

В частности, россияне сформировали отдельные маневренные группы РЭР, которые пытаются запеленговать источники излучения от спутниковых телефонов.

Противнику известно, что силы обороны используют в в военных целях аппаратуру оператора спутниковой связи "Iridium".

Также для прочесывания населенных пунктов было выделено около ста представителей росгвардии.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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