На оккупированных территориях Украины россияне пытаются вербовать в армию безработных - ЦНС

российские оккупанты, которые вызвали гуманитарный кризис на временно захваченных территориях Украины, предлагают безработным вступать в ряды террористов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления передает УНН.

Детали

Россияне нуждаются в живой силе для своей тактики мясных штурмов и предлагают украинцам, которые находятся на учете безработных вступать в ряды ВС рф, ведь в кремле известно, что смерть украинцев не вызовет социологического эффекта в самой рф - пояснили в Сопротивлении.

Отмечается, что практика вербовки безработных зафиксирована в центрах занятости ТОТ Запорожья и Херсонщины, где происходит скрытая мобилизация.

Дополнение

Центр национального сопротивления призывает украинцев сообщать данные всех, кто причастен к таким процессам представителям Движения Сопротивления, чтобы ускорить момент освобождения оккупированных до сих пор территорий.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины россияне угрожают отбирать земельные участки у тех, кто не переоформил их в соответствии с оккупационным законодательством.

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