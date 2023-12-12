На оккупированных территориях Украины россияне пытаются вербовать в армию безработных - ЦНС
Киев • УНН
Российские войска вербуют безработных в оккупированных регионах Украины в ряды своей армии, используя гуманитарный кризис. Штаб национального сопротивления призывает сообщать о таких случаях вербовки, чтобы помочь в освобождении регионов.
российские оккупанты, которые вызвали гуманитарный кризис на временно захваченных территориях Украины, предлагают безработным вступать в ряды террористов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления передает УНН.
Детали
Россияне нуждаются в живой силе для своей тактики мясных штурмов и предлагают украинцам, которые находятся на учете безработных вступать в ряды ВС рф, ведь в кремле известно, что смерть украинцев не вызовет социологического эффекта в самой рф
Отмечается, что практика вербовки безработных зафиксирована в центрах занятости ТОТ Запорожья и Херсонщины, где происходит скрытая мобилизация.
Дополнение
Центр национального сопротивления призывает украинцев сообщать данные всех, кто причастен к таким процессам представителям Движения Сопротивления, чтобы ускорить момент освобождения оккупированных до сих пор территорий.
Напомним
На временно оккупированных территориях Украины россияне угрожают отбирать земельные участки у тех, кто не переоформил их в соответствии с оккупационным законодательством.
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На оккупированных территориях Украины россияне пытаются вербовать в армию безработных - ЦНС
Российские войска вербуют безработных в оккупированных регионах Украины в ряды своей армии, используя гуманитарный кризис. Штаб национального сопротивления призывает сообщать о таких случаях вербовки, чтобы помочь в освобождении регионов.
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