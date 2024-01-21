На ТОТ Запоріжжя окупанти змушують бюджетників здавати кров для російських військових – спротив
Київ • УНН
Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області нібито змушують бюджетників здавати кров для російських військових на тлі великих втрат, порушуючи міжнародне гуманітарне право.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни змушують бюджетників "добровільно" здавати кров для армії РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Через великі втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях.
На ТОТ Запоріжжя окупаційна адміністрація зганяє бюджетників для "добровільної" здачі крові на потреби ворогу, адже наразі росіяни зазнають великих втрат на Запорізькому напрямку
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У Центрі нацспротиву зауважили, що примушування до здачі крові є черговими порушення міжнародного гуманітарного права з боку загарбників.