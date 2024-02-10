За сутки россияне выпустили 353 снаряда по Херсонщине, есть погибшие и раненые
За минувшие сутки россияне обстреляли Херсонскую область, выпустив 353 снаряда, в результате чего 1 человек погиб, еще 5 получили ранения.
В Харькове спасателям удалось локализовать пожары в результате попадания шахедов по АЗС
Спасатели локализовали пожары, вызванные ударом беспилотника "Шахид" по АЗС в Харькове, в результате которого погибли 7 человек, в том числе 3 детей, и повреждены 15 домов.
Оккупанты били по Одессе тремя волнами атак, четыре человека ранены - Гуменюк
Три волны атак российских беспилотников на Одессу и Придунавье 10 февраля привели к ранению трех человек и повреждению портовой инфраструктуры, хотя средства ПВО сбили все девять беспилотников в первых двух волнах.
Враг обстрелял Очаков и районы вблизи Николаева, обошлось без жертв
Российские военные атаковали акватории и города в Николаевской области Украины 9 и 10 февраля, повредив здания, но не вызвав ранений или гибели людей.
Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
Российская армия ночью обстреляла Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв.
На фронте произошло 111 боевых столкновений за сутки - Генштаб
Министерство обороны Украины: за минувшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки на нескольких направлениях.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения оккупантов - Генштаб
По данным Генштаба, украинская авиация нанесла удары по 5 районам сосредоточения российских войск.
Оккупанты ночью запустили 31 дрон, 23 из них сбили Воздушные Силы
Украинские военные сбили 23 российских ударных беспилотника, запущенных из Крыма и России в ночь на 10 февраля.
Количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи
Количество погибших в результате российских атак на Харьков возросло до семи, среди них трое детей в возрасте 7, 4 и младенец в возрасте 6 месяцев.
ЦАХАЛ готовит масштабную операцию в городе Рафах, там находятся 1,3 млн беженцев
Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет широкомасштабную операцию в городе Рафах в Газе по расформированию батальонов ХАМАСа, а более 1,3 миллиона палестинских беженцев, которые там проживают, будут эвакуированы в первую очередь.