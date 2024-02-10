За сутки россияне выпустили 353 снаряда по Херсонщине, есть погибшие и раненые

За минувшие сутки российская армия совершила 66 обстрелов, выпустив 353 снаряда, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, БпЛА и авиации. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По городу Херсон враг направил 52 снаряда.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры в Херсонском районе; гаражный кооператив в Херсоне.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения.

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