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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  191261 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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За сутки россияне выпустили 353 снаряда по Херсонщине, есть погибшие и раненые

За минувшие сутки россияне обстреляли Херсонскую область, выпустив 353 снаряда, в результате чего 1 человек погиб, еще 5 получили ранения.

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За сутки россияне выпустили 353 снаряда по Херсонщине, есть погибшие и раненые

В Харькове спасателям удалось локализовать пожары в результате попадания шахедов по АЗС

Спасатели локализовали пожары, вызванные ударом беспилотника "Шахид" по АЗС в Харькове, в результате которого погибли 7 человек, в том числе 3 детей, и повреждены 15 домов.

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В Харькове спасателям удалось локализовать пожары в результате попадания шахедов по АЗС

Оккупанты били по Одессе тремя волнами атак, четыре человека ранены - Гуменюк

Три волны атак российских беспилотников на Одессу и Придунавье 10 февраля привели к ранению трех человек и повреждению портовой инфраструктуры, хотя средства ПВО сбили все девять беспилотников в первых двух волнах.

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Оккупанты били по Одессе тремя волнами атак, четыре человека ранены - Гуменюк

Враг обстрелял Очаков и районы вблизи Николаева, обошлось без жертв

Российские военные атаковали акватории и города в Николаевской области Украины 9 и 10 февраля, повредив здания, но не вызвав ранений или гибели людей.

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Враг обстрелял Очаков и районы вблизи Николаева, обошлось без жертв

Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Российская армия ночью обстреляла Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв.

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Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

На фронте произошло 111 боевых столкновений за сутки - Генштаб

Министерство обороны Украины: за минувшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки на нескольких направлениях.

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На фронте произошло 111 боевых столкновений за сутки - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения оккупантов - Генштаб

По данным Генштаба, украинская авиация нанесла удары по 5 районам сосредоточения российских войск.

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Авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения оккупантов - Генштаб

Оккупанты ночью запустили 31 дрон, 23 из них сбили Воздушные Силы

Украинские военные сбили 23 российских ударных беспилотника, запущенных из Крыма и России в ночь на 10 февраля.

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Оккупанты ночью запустили 31 дрон, 23 из них сбили Воздушные Силы

Количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи

Количество погибших в результате российских атак на Харьков возросло до семи, среди них трое детей в возрасте 7, 4 и младенец в возрасте 6 месяцев.

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Количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи

ЦАХАЛ готовит масштабную операцию в городе Рафах, там находятся 1,3 млн беженцев

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет широкомасштабную операцию в городе Рафах в Газе по расформированию батальонов ХАМАСа, а более 1,3 миллиона палестинских беженцев, которые там проживают, будут эвакуированы в первую очередь.

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ЦАХАЛ готовит масштабную операцию в городе Рафах, там находятся 1,3 млн беженцев