Оккупанты ударили по Херсонщине: один человек погиб, двое ранены

Сегодня утром оккупационные войска рф нанесли удар по селу Велетенское Херсонского района. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.

Детали



Утром оккупанты ударили по селу Велетенское Херсонского района.

Под удар попал жилой дом, в котором проживала целая семья. Родители получили ранения, их дочь погибла на месте. 52-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что у 77-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, контузию. У его 72-летней жены - осколочные ранения

Врачи оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.

За сутки россияне выпустили 353 снаряда по Херсонщине, есть погибшие и раненые