Оккупанты ударили по Херсонщине: один человек погиб, двое ранены
В результате российского удара по селу Велетинское в Херсонской области Украины под обстрел попала целая семья. Отец и мать получили ранения, а их дочь получила травмы, не совместимые с жизнью.
"Фактически все направления продолжают быть заблокированными": Демченко о ситуации на границе с Польшей
По состоянию на 9 февраля около 1300 грузовиков ожидали на трех пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за протеста фермеров, которые заблокировали большинство направлений.
российская атака на Харьков: погибли семь человек, среди них трое детей
По предварительным данным, БпЛА были запущены с территории Белгородской области рф. В результате российской атаки погибло семь человек, еще трое получили ранения. Среди погибших были дети.
На Харьковщине спасатели ликвидировали последствия российских ударов по поселку Великий Бурлук
Спасатели потушили пожар, вспыхнувший в селе Великий Бурлук Харьковской области после атаки российского беспилотника. В ведомстве рассказали, что в результате обстрелов повреждены здание кафе и лечебного учреждения
россияне трижды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе: ранены четыре человека
российские войска трижды атаковали Одесскую область с помощью беспилотников-камикадзе в ночь на 10 февраля, ранив четырех человек.
На Сумщине ночью и утром зафиксировано 60 взрывов из вражеских минометов, артиллерии и РСЗО
В Сумской области Украины зафиксировано 60 взрывов из российских минометов, артиллерии и РСЗО, произошедших ночью и утром в 5 населенных пунктах.
В Киеве на дорогах гололедица, водителей призывают быть внимательными
Водителей в Киеве призывают быть осторожными на гололеде, поскольку "Киевавтодор" работает над расчисткой снега и обработкой подъездных путей в условиях ожидаемого перехода мокрого снега и дождя в снег.
Россияне обстреляли 19 населенных пунктов Запорожья за сутки
За ночь россияне обстреляли 19 населенных пунктов в Запорожье, нанеся 87 ударов из РСЗО, артиллерии и беспилотников.
За сутки россияне выпустили 353 снаряда по Херсонщине, есть погибшие и раненые
За минувшие сутки россияне обстреляли Херсонскую область, выпустив 353 снаряда, в результате чего 1 человек погиб, еще 5 получили ранения.
В Харькове спасателям удалось локализовать пожары в результате попадания шахедов по АЗС
Спасатели локализовали пожары, вызванные ударом беспилотника "Шахид" по АЗС в Харькове, в результате которого погибли 7 человек, в том числе 3 детей, и повреждены 15 домов.