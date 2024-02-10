Оккупанты ударили по Херсонщине: один человек погиб, двое ранены

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
  •  121361 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
  •  137760 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
  •  129961 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  182826 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  219737 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  195189 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  180997 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  202673 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  201357 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206936 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
khersonХерсон
Loading...
Новости по теме

Оккупанты ударили по Херсонщине: один человек погиб, двое ранены

В результате российского удара по селу Велетинское в Херсонской области Украины под обстрел попала целая семья. Отец и мать получили ранения, а их дочь получила травмы, не совместимые с жизнью.

Война •   •  12279 просмотра
Оккупанты ударили по Херсонщине: один человек погиб, двое ранены

"Фактически все направления продолжают быть заблокированными": Демченко о ситуации на границе с Польшей

По состоянию на 9 февраля около 1300 грузовиков ожидали на трех пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за протеста фермеров, которые заблокировали большинство направлений.

Общество •   •  13071 просмотра
"Фактически все направления продолжают быть заблокированными": Демченко о ситуации на границе с Польшей

российская атака на Харьков: погибли семь человек, среди них трое детей

По предварительным данным, БпЛА были запущены с территории Белгородской области рф. В результате российской атаки погибло семь человек, еще трое получили ранения. Среди погибших были дети.

Война •   •  15700 просмотра
российская атака на Харьков: погибли семь человек, среди них трое детей

На Харьковщине спасатели ликвидировали последствия российских ударов по поселку Великий Бурлук

Спасатели потушили пожар, вспыхнувший в селе Великий Бурлук Харьковской области после атаки российского беспилотника. В ведомстве рассказали, что в результате обстрелов повреждены здание кафе и лечебного учреждения

Война •   •  18379 просмотра
На Харьковщине спасатели ликвидировали последствия российских ударов по поселку Великий Бурлук

россияне трижды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе: ранены четыре человека

российские войска трижды атаковали Одесскую область с помощью беспилотников-камикадзе в ночь на 10 февраля, ранив четырех человек.

Война •   •  18595 просмотра
россияне трижды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе: ранены четыре человека

На Сумщине ночью и утром зафиксировано 60 взрывов из вражеских минометов, артиллерии и РСЗО

В Сумской области Украины зафиксировано 60 взрывов из российских минометов, артиллерии и РСЗО, произошедших ночью и утром в 5 населенных пунктах.

Война •   •  20780 просмотра
На Сумщине ночью и утром зафиксировано 60 взрывов из вражеских минометов, артиллерии и РСЗО

В Киеве на дорогах гололедица, водителей призывают быть внимательными

Водителей в Киеве призывают быть осторожными на гололеде, поскольку "Киевавтодор" работает над расчисткой снега и обработкой подъездных путей в условиях ожидаемого перехода мокрого снега и дождя в снег.

Общество •   •  22013 просмотра
В Киеве на дорогах гололедица, водителей призывают быть внимательными

Россияне обстреляли 19 населенных пунктов Запорожья за сутки

За ночь россияне обстреляли 19 населенных пунктов в Запорожье, нанеся 87 ударов из РСЗО, артиллерии и беспилотников.

Война •   •  23131 просмотра
Россияне обстреляли 19 населенных пунктов Запорожья за сутки

За сутки россияне выпустили 353 снаряда по Херсонщине, есть погибшие и раненые

За минувшие сутки россияне обстреляли Херсонскую область, выпустив 353 снаряда, в результате чего 1 человек погиб, еще 5 получили ранения.

Война •   •  23585 просмотра
За сутки россияне выпустили 353 снаряда по Херсонщине, есть погибшие и раненые

В Харькове спасателям удалось локализовать пожары в результате попадания шахедов по АЗС

Спасатели локализовали пожары, вызванные ударом беспилотника "Шахид" по АЗС в Харькове, в результате которого погибли 7 человек, в том числе 3 детей, и повреждены 15 домов.

Война •   •  23456 просмотра
В Харькове спасателям удалось локализовать пожары в результате попадания шахедов по АЗС