Около 17:00 16 октября российские войска атаковали Белозерку на Херсонщине. В результате обстрела жилой застройки ранены две женщины 59 и 60 лет, одна из них госпитализирована.
Вражеские войска обстреляли несколько населенных пунктов Херсонской области. В результате атак повреждены жилые дома и инфраструктура, погиб один человек, четверо ранены.
В Белозерке на Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал местный житель. 47-летний мужчина госпитализирован со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и осколочным ранением ноги.
В результате ночного артиллерийского обстрела Белозерки на Херсонщине погиб мужчина 1995 года рождения. Два человека получили ранения и были госпитализированы с взрывными травмами и сотрясением мозга.
Оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов Херсонской области, повредив критическую инфраструктуру и жилые дома. В результате атак погиб 1 человек, 12 получили ранения.
рф нанесла удары по Херсону и области, ранив ночью и утром 5 мирных жителей. Атаки осуществлялись с помощью авиации, артиллерии и беспилотников, повреждены жилые дома.
Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Херсонской области, повредив жилые кварталы и инфраструктуру. В результате вражеских атак 13 человек получили ранения, повреждены 19 домов, газопроводы и автомобили.
Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области. Повреждены админздания, банк, жилые дома, газопровод и транспорт. В результате атак 1 человек погиб, 7 получили ранения.
Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате вражеских атак погиб 1 человек, еще 4 получили ранения.
Российские войска обстреляли 15 населенных пунктов Херсонской области. Повреждены жилые дома, инфраструктура и автомобили, погиб один человек, шестеро ранены.
Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили. В результате атак 6 человек получили ранения.
В Херсонской области российские войска нанесли ракетные и воздушные удары по нескольким населенным пунктам, повредив жилые кварталы, здания и инфраструктуру, в результате чего двое гражданских получили ранения.
69-летний мужчина получил осколочные ранения и перелом бедра в результате российского артиллерийского обстрела в Белозерке Херсонской области, а шесть человек были ранены в результате российского удара по Антоновке.
Российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб, 3 получили ранения, повреждены жилые дома, школа, промышленный объект, насосная станция и газопровод.
Два человека, 74-летний мужчина и 64-летняя женщина, получили минно-взрывные ранения в результате российского обстрела села Белозерка Херсонской области 20 мая.
Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, повредив инфраструктуру, здания и частную собственность, в результате чего один человек получил ранения.
россияне безуспешно пытались штурмовать район Крынки с воды на водных мотоциклах, но их попытки провести штурмовую операцию с открытой поверхности были сорваны.
Российские обстрелы повредили критически важную инфраструктуру в Херсоне, частично оставив город без электричества, а также попали в жилые районы, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения.
17 населенных пунктов в Херсонской области были обстреляны российской армией, что привело к разрушению зданий и инфраструктуры, а мужчина и женщина получили ранения в результате обстрелов.
51-летняя женщина получила ранения, когда российские войска обстреляли село Белозерка в Херсонской области, повредив десяток домов.
Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, попав в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры, но обошлось без жертв.
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые районы, в 14 населенных пунктах области попав в объекты критической инфраструктуры и частные дома, в результате чего 1 человек погиб, еще 8 получили ранения.
Россияне обстреляли 21 населенный пункт в Херсонской области, вызвав жертвы и повреждения зданий, в том числе детского сада, больше всего пострадала Белозерка.
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом, 6 частных домов, торговый центр, детский сад, сельскохозяйственное предприятие и автомобили, в результате чего 6 человек получили ранения.
российские войска обстреляли поселок Белозерки Херсонской области, ранив 57-летнего местного жителя, который находился на собственном огороде.
58-летний мужчина был ранен, когда российские войска атаковали грузовик с беспилотником возле села Осокоровка в Херсонской области, а еще двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела в Белозерке.
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом, 14 частных домов, объекты критической инфраструктуры, административное здание, автозаправочную станцию, хозяйственные постройки, гараж, частные автомобили и газопроводы, в результате чего 1 человек погиб, еще 5 получили ранения.
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 8 многоэтажных домов, 26 частных домов, учебное заведение, детский сад, учреждение культуры, объект критической инфраструктуры и газопровод, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.
Российские военные обстреляли 21 населенный пункт в Херсонской области, ранив одного человека и повредив инфраструктуру.
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 5 многоэтажных домов, 8 частных домов, медицинское учреждение, административное здание, теплотрассу и газопровод, ранив 3 человек.