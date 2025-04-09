В Херсонской области россияне сбросили с дрона взрывчатку на грузовик, есть пострадавший - ОВА

58-летний мужчина был ранен, когда российские войска атаковали грузовик с беспилотником возле села Осокоровка в Херсонской области, а еще двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела в Белозерке.