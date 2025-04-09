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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28054 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белозерка

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Российские войска обстреляли Белозерку: ранены две женщины

Около 17:00 16 октября российские войска атаковали Белозерку на Херсонщине. В результате обстрела жилой застройки ранены две женщины 59 и 60 лет, одна из них госпитализирована.

Общество • 16 октября, 15:05 • 20314 просмотра

Херсонщина подвергается ударам: 1 погибший, 4 раненых

Вражеские войска обстреляли несколько населенных пунктов Херсонской области. В результате атак повреждены жилые дома и инфраструктура, погиб один человек, четверо ранены.

Общество • 14 октября, 05:01 • 21981 просмотра

На Херсонщине в результате обстрела рф ранен 47-летний мужчина

В Белозерке на Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал местный житель. 47-летний мужчина госпитализирован со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и осколочным ранением ноги.

Война • 13 октября, 12:54 • 25407 просмотра

На Херсонщине в результате ночной атаки рф погиб человек, есть пострадавшие

В результате ночного артиллерийского обстрела Белозерки на Херсонщине погиб мужчина 1995 года рождения. Два человека получили ранения и были госпитализированы с взрывными травмами и сотрясением мозга.

Война • 4 октября, 07:49 • 19228 просмотра

В Херсонской области враг ударил по критической инфраструктуре и домам, есть погибший и 12 раненых

Оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов Херсонской области, повредив критическую инфраструктуру и жилые дома. В результате атак погиб 1 человек, 12 получили ранения.

Война • 30 сентября, 07:45 • 21471 просмотра

Армия рф с самого утра атакует Херсон: есть пострадавшие

рф нанесла удары по Херсону и области, ранив ночью и утром 5 мирных жителей. Атаки осуществлялись с помощью авиации, артиллерии и беспилотников, повреждены жилые дома.

Война • 26 сентября, 08:32 • 19214 просмотра

В Херсонской области войска рф попали в жилые кварталы: 13 раненых

Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Херсонской области, повредив жилые кварталы и инфраструктуру. В результате вражеских атак 13 человек получили ранения, повреждены 19 домов, газопроводы и автомобили.

Война • 24 сентября, 07:17 • 20049 просмотра

В Херсонской области войска рф попали в банк, за сутки есть погибший и 7 раненых

Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области. Повреждены админздания, банк, жилые дома, газопровод и транспорт. В результате атак 1 человек погиб, 7 получили ранения.

Война • 23 сентября, 05:49 • 19604 просмотра

В Херсонской области из-за атак рф за сутки есть погибший и 4 раненых

Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате вражеских атак погиб 1 человек, еще 4 получили ранения.

Война • 18 сентября, 05:38 • 18390 просмотра

Обстрелы на Херсонщине: погиб один человек, шестеро ранены

Российские войска обстреляли 15 населенных пунктов Херсонской области. Повреждены жилые дома, инфраструктура и автомобили, погиб один человек, шестеро ранены.

Общество • 25 июля, 05:00 • 29700 просмотра

россияне попали в агропредприятие, ранили 6 человек в Херсонской области

Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили. В результате атак 6 человек получили ранения.

Война • 18 июля, 05:35 • 31227 просмотра

Херсонский район подвергся ракетному удару рф, в области двое раненых

В Херсонской области российские войска нанесли ракетные и воздушные удары по нескольким населенным пунктам, повредив жилые кварталы, здания и инфраструктуру, в результате чего двое гражданских получили ранения.

Война • 8 июля, 05:25 • 27104 просмотра

На Херсонщине увеличилось количество пострадавших из-за атак РФ

69-летний мужчина получил осколочные ранения и перелом бедра в результате российского артиллерийского обстрела в Белозерке Херсонской области, а шесть человек были ранены в результате российского удара по Антоновке.

Общество • 26 июня, 22:31 • 84568 просмотра

В Херсонской области ночью уничтожили 3 "шахеда", за сутки есть погибший и 3 раненых

Российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб, 3 получили ранения, повреждены жилые дома, школа, промышленный объект, насосная станция и газопровод.

Война • 21 мая, 05:20 • 27186 просмотра

россияне атаковали Белозерку на Херсонщине: ранены два человека

Два человека, 74-летний мужчина и 64-летняя женщина, получили минно-взрывные ранения в результате российского обстрела села Белозерка Херсонской области 20 мая.

Война • 20 мая, 17:47 • 26157 просмотра

Российские удары повредили инфраструктуру в Херсонской области, есть раненый

Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, повредив инфраструктуру, здания и частную собственность, в результате чего один человек получил ранения.

Война • 9 мая, 05:59 • 23783 просмотра

Вчера для штурма Крынок россияне использовали гидроциклы, но им это не помогло - Плетенчук

россияне безуспешно пытались штурмовать район Крынки с воды на водных мотоциклах, но их попытки провести штурмовую операцию с открытой поверхности были сорваны.

Война • 8 мая, 12:58 • 62592 просмотра

Херсон частично остался без света после российских ударов по критической инфраструктуре

Российские обстрелы повредили критически важную инфраструктуру в Херсоне, частично оставив город без электричества, а также попали в жилые районы, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения.

Общество • 8 мая, 06:29 • 32097 просмотра

Захватчики атакуют КАБами Херсонщину, много разрушений в ряде населенных пунктов - Прокудин

17 населенных пунктов в Херсонской области были обстреляны российской армией, что привело к разрушению зданий и инфраструктуры, а мужчина и женщина получили ранения в результате обстрелов.

Война • 7 мая, 11:12 • 24802 просмотра

россияне утром ударили по Белозерке на Херсонщине: ранена женщина, есть повреждения

51-летняя женщина получила ранения, когда российские войска обстреляли село Белозерка в Херсонской области, повредив десяток домов.

Война • 7 мая, 07:18 • 23680 просмотра

На Херсонщине россияне попали в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, попав в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры, но обошлось без жертв.

Война • 29 апреля, 05:12 • 27865 просмотра

На Херсонщине из-за атаки рф погиб человек, еще 8 травмированы, есть попадания в критическую инфраструктуру

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые районы, в 14 населенных пунктах области попав в объекты критической инфраструктуры и частные дома, в результате чего 1 человек погиб, еще 8 получили ранения.

Война • 27 апреля, 07:09 • 41693 просмотра

За минувшие сутки россияне обстреляли 21 населенный пункт на Херсонщине: больше всего пострадала Белозерка

Россияне обстреляли 21 населенный пункт в Херсонской области, вызвав жертвы и повреждения зданий, в том числе детского сада, больше всего пострадала Белозерка.

Война • 26 апреля, 08:55 • 24002 просмотра

В Херсонской области россияне попали в ТЦ и детсад, за сутки 6 раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом, 6 частных домов, торговый центр, детский сад, сельскохозяйственное предприятие и автомобили, в результате чего 6 человек получили ранения.

Война • 26 апреля, 05:48 • 18155 просмотра

российские войска обстреляли Херсонщину: один человек получил ранения

российские войска обстреляли поселок Белозерки Херсонской области, ранив 57-летнего местного жителя, который находился на собственном огороде.

Война • 25 апреля, 12:12 • 20377 просмотра

В Херсонской области россияне сбросили с дрона взрывчатку на грузовик, есть пострадавший - ОВА

58-летний мужчина был ранен, когда российские войска атаковали грузовик с беспилотником возле села Осокоровка в Херсонской области, а еще двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела в Белозерке.

Война • 25 апреля, 09:52 • 23069 просмотра

В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом, 14 частных домов, объекты критической инфраструктуры, административное здание, автозаправочную станцию, хозяйственные постройки, гараж, частные автомобили и газопроводы, в результате чего 1 человек погиб, еще 5 получили ранения.

Война • 24 апреля, 05:28 • 88844 просмотра

В Херсонской области вражеские обстрелы унесли жизни 2 человек, 6 ранены, есть попадание в критическую инфраструктуру - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 8 многоэтажных домов, 26 частных домов, учебное заведение, детский сад, учреждение культуры, объект критической инфраструктуры и газопровод, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.

Война • 23 апреля, 07:19 • 26108 просмотра

Оккупанты обстреляли 21 населенный пункт Херсонщины

Российские военные обстреляли 21 населенный пункт в Херсонской области, ранив одного человека и повредив инфраструктуру.

Общество • 21 апреля, 06:01 • 33259 просмотра

россияне попали в медучреждение, теплопровод и газопровод в Херсонской области, 3 раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 5 многоэтажных домов, 8 частных домов, медицинское учреждение, административное здание, теплотрассу и газопровод, ранив 3 человек.

Война • 19 апреля, 05:54 • 26282 просмотра