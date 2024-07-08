В Херсонской области российские войска нанесли удары по 15 населенным пунктам, повредив жилые кварталы, попав в административное здание и инфраструктуру, два человека получили ранения, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - отметил Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Берислав, Тягинка, Кизомыс, Велетенское, Камышаны, Одрадокаменка, Ромашково, Белозерка, Новоалександровка, Понятовка, Михайловка, Антоновка, Клапая, Шевченковка и город Херсон. Также враг совершил ракетный удар по Херсонскому району.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 многоэтажки и 19 частных домов. Зафиксировано попадание в админздание, магазин и газопровод, повреждены хозяйственные постройки, складское помещение и мотоцикл.

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