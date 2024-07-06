В результате российского обстрела погиб житель села Днепровское на Херсонщине

На альтернативные источники электричества: программа льготного кредитования для ОСМД и ЖСК заработает с 20 июля 2 часа назад • 9081 просмотра

Более 80 тысяч тонн: очередную партию украинского зерна оккупанты вывезли из Донецкой области 4 часа назад • 24111 просмотра

Завтра в Украине не будут выключать свет с 7:00 до 15:00: как будут действовать графики в другое время суток 6 часов назад • 21310 просмотра

Еще на один час больше со светом: графики отключений отменили до 17:00 8 часов назад • 25200 просмотра