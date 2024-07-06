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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате российского обстрела погиб житель села Днепровское на Херсонщине

В результате российского обстрела погиб житель села Днепровское на Херсонщине

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 19:29  •  10377 просмотра

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Житель села Днепровское Херсонской области погиб в результате российского артиллерийского обстрела вечером 6 июля.

Вечером 6 июля армия РФ ударила из артиллерии по Днепровскому Белозерской общины на Херсонщине. Об этом информирует руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Погиб мужчина. Его личность устанавливается, говорится в заметке председателя Херсонской ОГА.

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