В результате российского обстрела погиб житель села Днепровское на Херсонщине
Киев • УНН
Житель села Днепровское Херсонской области погиб в результате российского артиллерийского обстрела вечером 6 июля.
Вечером 6 июля армия РФ ударила из артиллерии по Днепровскому Белозерской общины на Херсонщине. Об этом информирует руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Погиб мужчина. Его личность устанавливается, говорится в заметке председателя Херсонской ОГА.
Прокудин обратил внимание на противоречия в российских заявлениях о трагедии в садовом8 июня 2024, 02:35 • 112008 просмотров
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