Прокудин обратил внимание на противоречия в российских заявлениях о трагедии в садовом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  122339 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  106451 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  109156 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  105561 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  84880 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  70925 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  74879 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  113997 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111727 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

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6 июня 2024, 12:09  •  113820 просмотра

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Прокудин обратил внимание на противоречия в российских заявлениях о трагедии в садовом

Прокудин обратил внимание на противоречия в заявлениях России о трагедии в садовом, назвав это примером работы российской пропаганды.

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Прокудин обратил внимание на противоречия в российских заявлениях о трагедии в садовом

Эстония планирует ограничить право россиян на покупку недвижимости

Эстония планирует запретить гражданам России покупать недвижимость вблизи стратегически важных объектов и объектов государственной обороны.

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Эстония планирует ограничить право россиян на покупку недвижимости

В США разбился самолет с астронавтом "Аполлона-8", облетевшим Луну

Самолет бывшего астронавта "Аполлона-8" Уильяма Андерса разбился в заливе Пьюджет-Саунд недалеко от острова Оркас, штат Вашингтон.

Новости Мира •   •  3153 просмотра
В США разбился самолет с астронавтом "Аполлона-8", облетевшим Луну

Зеленский сказал, что его легитимность определяет украинский народ, а не Путин

Зеленский заявил, что его легитимность как президента Украины определяется украинским народом, а не Путиным, и что легитимность Путина признается только им самим.

Война •   •  4168 просмотра
Зеленский сказал, что его легитимность определяет украинский народ, а не Путин

Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов на истребителях Mirage 2000-5

Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов-истребителей и механиков на истребителе Mirage 2000-5, а также направит около 20 технических экспертов, чтобы помочь Украине интегрироваться в стандарты Европейского Союза.

Война •   •  4460 просмотра
Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов на истребителях Mirage 2000-5

Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче перед Евро-2024

Польша обыграла Украину со счетом 3: 1 в товарищеском матче перед Евро-2024 в Варшаве.

спорт •   •  4325 просмотра
Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче перед Евро-2024

Дания и Нидерланды выделили 400 миллионов евро на производство БМП CV90 для Украины

Дания и Нидерланды выделили 400 миллионов евро на производство боевых машин пехоты CV90 для Украины, при этом финансирование осуществляется шведским фондом, а сами машины в основном производятся в Нидерландах.

Война •   •  6296 просмотра
Дания и Нидерланды выделили 400 миллионов евро на производство БМП CV90 для Украины

Генсек ООН не будет участвовать в Глобальном саммите мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не примет участия в глобальном мире мира в Швейцарии 15-16 июня, вместо него ООН будет представлена на соответствующем уровне.

политика •   •  6385 просмотра
Генсек ООН не будет участвовать в Глобальном саммите мира

Враг продвинулся во временном Яру-Deep State

Согласно сообщениям, в районе Часов Яра в Донецкой области продолжаются интенсивные бои, поскольку противник пытается захватить город с помощью пехотных атак и артиллерийских обстрелов.

Война •   •  9916 просмотра
Враг продвинулся во временном Яру-Deep State

Минагрополитики дорабатывает ряд проектов по внедрению земельной реформы

Министерство аграрной политики завершает разработку проектов по земельной реформе в Украине, включая создание реестра с информацией о загрязненных земельных участках и запуск систем мониторинга рынка земель сельскохозяйственного назначения и земельных отношений для улучшения общественного контроля и принятия управленческих решений.

политика •   •  9366 просмотра
Минагрополитики дорабатывает ряд проектов по внедрению земельной реформы