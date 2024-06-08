Прокудин обратил внимание на противоречия в российских заявлениях о трагедии в садовом

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин назвал российские сообщения о трагедии в оккупированном селе Садовое Скадовского района "наглядным примером того, как работает российская пропаганда". Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает УНН.

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Сегодня россияне и гауляйтер Сальдо начали разгонять новость об "украинском обстреле Садового в субботу". Немного поспешили с публикацией "материала" и забыли учесть, что сегодня пятница написал Прокудин в телеграмме, добавив видео с телеканала «Россия 24».

Контекст

Глава российской оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо поздно вечером 7 июня заявил о росте числа погибших в садовом до 22, а также ранении 15 человек, среди которых пятеро в тяжелом состоянии. Он обвинил в обстреле украинских военных, независимого подтверждения эти заявления не имеют.

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