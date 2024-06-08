Прокудін звернув увагу на суперечності в російських заявах про трагедію в Садовому
Київ • УНН
Прокудін звернув увагу на протиріччя в заявах Росії про трагедію в Садовому, назвавши це прикладом роботи російської пропаганди.
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін назвав російські повідомлення про трагедію в окупованому селі Садове Скадовського району "наочним прикладом того, як працює російська пропаганда". Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Деталі
Сьогодні росіяни й гауляйтер Сальдо почали розганяти новину про "український обстріл Садового у СУБОТУ". Трохи поспішили з публікацією "матеріалу" й забули врахувати, що сьогодні ПʼЯТНИЦЯ
Контекст
Очільник російської окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо пізно ввечері 7 червня заявив про зростання числа загиблих у Садовому до 22, а також поранення 15 людей, серед яких п’ятеро в тяжкому стані. Він звинуватив в обстрілі українських військових, незалежного підтвердження ці заяви не мають.
росіяни вночі вдарили по Херсону: горів недіючий будівельний гіпермаркет06.06.24, 09:58 • 27338 переглядiв