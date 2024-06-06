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росіяни вночі вдарили по Херсону: горів недіючий будівельний гіпермаркет

росіяни вночі вдарили по Херсону: горів недіючий будівельний гіпермаркет

Київ • УНН

 • 27338 перегляди

Російські війська атакували Херсон вночі, викликавши пожежі в житлових будинках, господарських будівлях, автомобілях і недіючому будівельному гіпермаркеті, повідомили у ДСНС України, показавши кадри з місця події, на яких видно вивіску "Епіцентру".

Російські війська вночі вдарили по Херсону, сталася пожежа у тому числі у недіючому будівельному гіпермаркеті, повідомили у ДСНС України, показавши кадри з місця події, на яких видно вивіску "Епіцентру", пише УНН.

Цієї ночі армія рф невпинно завдавала удари по Херсону. Одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет

- повідомили в ДСНС у соцмережах.

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Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів, як зазначається, було задіяно усі сили та засоби.

"До самого ранку херсонські вогнеборці гасили пожежі, а ворог продовжував обстрілювати житлові квартали міста", - вказали у ДСНС.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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